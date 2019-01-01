يوفنتوس يفقد هويته الإيطالية أمام أتلتيكو مدريد

تشكيل غير معتاد من السيدة العجوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

لفت التشكيل الذي خاض به يوفنتوس مباراة أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا الأنظار بعدما كسر هيمنة الإيطاليين على الفريق.

وتعادل يوفنتوس بهدفين لكل جانب مع مضيفه الإسباني في افتتاح مشوار الفريقين للمسابقة الأوروبية لهذا الموسم.

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وشارك لاعب إيطالي وحيد في التشكيل الأساسي ليوفنتوس الذي اختاره المدرب ماوريتسيو ساري، وكان ذلك القائد ليوناردو بونوتشي.

وتعد تلك الواقعة هي الأولى في تاريخ يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا أن يبدأ مباراة بلاعب إيطالي وحيد كأساسي.

واعتاد يوفنتوس في الماضي سواء محلياً أو أوروبياً الاعتماد على الإيطاليين في تشكيله الأساسي، وهو ما تغير في الموسم الجاري.

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ويعد تعادل يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد الثاني له على التوالي بعد سابق تعثره بالتعادل السلبي أمام مضيفه فيورنتينا بالجولة الثالثة للسيري آ.