ريال مدريد في ورطة بسبب شركة مراهنات روسية

يقع نادي ريال مدريد الإسباني في ورطة غاية في الصعوبة، بسبب الأزمة الراهنة بين أوكرانيا وروسيا والتي أثرت بشكل كبير على عالم كرة القدم.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، من مدينة سانت بطرسبرج الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول إجراء رسمي معارض لروسيا.

وقامت بولندا كذلك بالانسحاب من مباراتها مع روسيا في المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 في شهر مارس القادم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن ريال الآن في ورطة، بسبب توقيعه على عقد في يناير 2021 مع أكبر شركة مراهنات روسية وهي "Fonbet".

ويمتد هذه الاتفاق وفقًا لبعض المصادر حتى عام 2023، من أجل ضخ المزيد من السيولة المالية لخزينة النادي من خلال هذه الشراكة.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن مد الاتفاقيها رسميًا، حيث اقتصر النادي على أنها اتفاقية طويلة الأمد، تقول التقارير إنها تنتهي العام القادم.

ومن غير الواضح حتى الآن موقف ريال من استمرار هذا الاتفاق، في ظل الحملات المشددة من مختلف الاتحادات للضغط على الجانب الروسي.

وكان النادي الإسباني قد أشار إلى الأنشطة التي تقوم بها هذه الشركة، بالتعاون مع المؤسسات ودور الأيتام والمستشفيات، بالإضافة لمساعدة الأشخاص الذين يمرون بأوقات عصيبة خلال جائحة كورونا.

يذكر أن هذه الشركة هي الأكبر في روسيا، حيث تضم أكثر من 1000 متجر مراهنات في أماكن مختلفة.

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