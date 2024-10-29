ليس فلورنتينو بيريز .. الكشف عن صاحب قرار غياب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية

حالة من الصدمة يعيشها الجناح البرازيلي

ضجة هائلة تسبب فيها قرار نادي ريال مدريد الإسباني، بعدم حضور حفل الكرة الذهبية في باريس، بعد خيبة الأمل القوية بحصول رودري عليها بدلًا من فينيسيوس جونيور.

الجناح البرازيلي كان المرشح الأول للتتويج بالجائزة، بسبب دوره مع ريال في الفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكنها ذهبت في النهاية إلى رودري، بعد قيادته مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي، ومساهمته البارزة في حصول إسبانيا على يورو 2024.

الصحفي الإسباني " أرانشا رودريجيز" قال في مداخلة مع برنامج "El Partidazo " عبر شبكة كادينا كوبي، إن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، كان أول من بادر بقرار عدم حضور وفد ريال للحفل الذي أقيم، أمس، الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يقوم فلورنتينو بيريز رئيس النادي بتأييده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إلى أن أنشيلوتي اتخذ هذا القرار فورًا بعد علمه بعدم تتويج فينيسيوس، وذلك لإدراكه تمامًا للتأثير العاطفي الذي قد تحدثه هذه الأخبار على لاعبه، وبالتالي، لم يكن من المناسب للفريق أن يكون حاضرًا في حفل انهارت فيه أحلام النجم البرازيلي.

وقال رودريجيز:"أنشيلوتي كان يؤمن أن عدم الذهاب هو الأفضل بالنسبة لصحة اللاعب النفسية والمجموعة ككل، كما أنه يعتبر وسيلة لإظهار التضامن والدعم لفينيسيوس في خيبة أمل كبيرة".

وأضاف:"بعد قرار أنشيلوتي، انضم النادي له، وقرر عدم حضور الحفل لدعم لاعبيه، البعض قد ينتقد هذا الموقف، ولكن في الواقع هو يبدو كوسيلة لحماية فينيسيوس الذي مر بأوقات عصيبة على مدار الفترة الماضية بسبب العنصرية".

وأوضح خلال حديثه، أن ما جعل الأمور أكثر صعوبة، هو تحضير اللاعب ووضعه خطة كاملة للاحتفال بالتتويج بالكرة الذهبية، مما جعله يدخل في حالة شديدة من الإحباط وكذلك باقي اللاعبين بالفريق.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جاء في المركز الثاني بترتيب الكرة الذهبية خلف رودري، بينما جاء المركز الثالث من نصيب زميله جود بيلينجهام، واحتل داني كارباخال المركز الرابع ومن بعده إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.