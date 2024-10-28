Ballon d'Or, Trophy, 2024Getty Images
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد حفل الكرة الذهبية 2024 .. لحظة بلحظة

الكرة الذهبيةريال مدريدمانشستر سيتيالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازفينيسيوس جونيوررودري

شاهد مباشرةً بالفيديو البث المباشر ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل جائزة الكرة الذهبية 2024

شاهد البث المباشرة للكرة الذهبية 2024 من هنا

موعد حفل الكرة الذهبية 2024، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2024

*سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر

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ترتيب الكرة الذهبية 2024
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب
=29 أرتيم دوفبيكروما - جيرونا / أوكرانيا
=29ماتس هومليسروما - دورتموند / ألمانيا
28أليخاندرو جريمالدوباير ليفركوزن / إسبانيا
27فيتينياباريس سان جيرمان / البرتغال
26ديكلان رايس آرسنال / إنجلترا
25كول بالمرتشيلسي / إنجلترا
24ويليام ساليباآرسنال / البرازيل

المباريات التالية

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2024
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب
الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2024
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب

الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2024
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2024، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن.

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقبًا شديدًا، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي ساهم في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، ورودري قائد وسط مانشستر سيتي الذي لعب دورًا كبيرًا مع فريقه في حصد الدوري الإنجليزي وكذلك مع إسبانيا في الفوز بيورو 2024.

أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الكرة الذهبية 2024، والتي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.

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