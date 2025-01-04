ماذا حدث؟

شهدت مباراة فالنسيا وريال مدريد المؤجلة في الدوري الإسباني، والتي احتضنها ملعب ميستايا أمس السبت، العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

وعقب صافرة نهاية المباراة التي حسمها ريال مدريد بنتيجة 2-1 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، وقعت اشتباكات بين جماهير الناديين.

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فقد وقعت مشاجرة بين العديد من مشجعي الفريقين في الملعب، وتدخلت قوات الشرطة لمطالبة الجماهيربضرورة إخلائه.

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وأوضحت أن "أحد المشجعين استمر في اتخاذ موقف عدائي، واعتدى على أحد ضباط الشرطة بلكمة، وهو ما قام به مشجعان آخران تجاه الأمن".

وحسب الشرطة، فإنه "تم القبض على المشجعين الثلاثة (رجلين وامرأة) بسبب تورطهم في المشاجرة، بينما تلقى 4 أفراد شرطة رعاية طبية.".

وختمت الصحيفة: "بالإضافة إلى اللكمات والخدوش، عضّت المحتجزة أحد رجال الشرطة في ذراعه، كما ضُبطت بحوزة أحد المعتقلين مادة مخدرة أثناء تفتيش متعلقاته".