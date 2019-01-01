ريال مدريد يعرض نجمه من أجل رويز

نجم نابولي محط أنظار عديد الأندية

أفادت مصادر إعلامية إسبانية أن ريال مدريد مستعد لعرض نجمه فرانشيسكو إيسكو ومبلغاً مالياً من أجل إقناع نابولي ببيع متوسط ميدانه فابيان رويز.

وأوضحت عدة مصادر أن رويز محط اهتمام من برشلونة كذلك، بالإضافة لمانشستر سيتي الذي أرسل كشافيه لمراقبة اللاعب مؤخراً.

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وذكرت "موندو" أن ريال مدريد سيعرض إيسكو و20 مليون يورو من أجل الحصول على اللاعب الدولي الإسباني يناير المقبل.

ويقدر مدريد رويز في حدود 85 مليون يورو، بينما يرى نابولي أن نجمه الشاب الذي ضمه مقابل 30 مليوناً يساوي 180 مليون يورو، بحسب الصحيفة.

وأشار التقرير أن علاقة مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي المميزة مع إيسكو قد تلعب دوراً في الصفقة، ولكن عاد وأكد أن نابولي لا يوافق على دمج الصفقتين.

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ويلعب نابولي مساء اليوم الأحد أمام سبال ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بينما تأجلت قمة الليجا بين برشلونة وريال مدريد.