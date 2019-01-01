هل يطمع راؤول جونزاليس في خلافة زيدان؟

راؤول بلانكو يُجيب بنفسه على السؤال

تقمص أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس دور الدبلوماسي المحنك، في رده على سؤال حول رأيه في العمود الذي كتبه خورخي فالدانو في صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

واستفاض نجم الريال ومدربه السابق في التسعينات في مدح راؤول بلانكو، لاعتقاده بأن ريال مدريد سيجد في هدافه الأسطوري مزيجًا من عبقرية الفيلسوف بيب جوارديولا وجرينتا التشولو دييجو سيميوني.

وجاء عمود فالدانو مع ظهور موجة جديدة من الآراء التي تطالب بتجهيز راؤول لخلافة زيدان حال تمت إقالته في منتصف الموسم، ليكرر تجربة زيزو نفسه، عندما تم تصعيد من فريق الكاستيا إلى الفريق الأول، وأيضًا سانتياجو سولاري، الذي تحمل المسؤولية بعد إقالة جولين لوبيتيجي.

وقال راؤول الذي يشغل منصب مدرب الكاستيا منذ أكثر من عام "علاقتي بخورخي خاصة لأنني أعرفه منذ يومي الأول في النادي قبل 25 عامًا، وبخصوص عموده، فهو رأيه الشخصي وأسعى جاهدًا أن أسير في هذا الاتجاه الذي تحدث عنه (خلافة زيدان)".

وأضاف "قلت قبل عام ونصف أنني جئت إلى هنا كمدرب بعدما حصلت على الدورات التدريبية اللازمة، والشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو مواصلة العمل، وبالطبع سعيد بوجودي في بيتي، وفي المستقبل سنرى ما سيحدث".

ثلاث نقاط مهمة لكتيبة سيميوني👌 pic.twitter.com/iRCXliHTTe — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 26, 2019

وختم "كل تركيزي مع فريق كاستيا، وأتعلم كل يوم وأحاول غرس قيم ريال مدريد في هؤلاء الشباب".