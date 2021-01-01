ريال مدريد وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو والتي تقام بملعب سانتياجو برنابيو لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني

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77' بينية من مينديز ولكن الكرة طويلة على سانتي مينا وتصل بسهولة إلى كورتوا

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73' التبديل الأول لريال مدريد في المباراة بخروج نجم اللقاء أسينسيو ودخول البلجيكي هاازرد

71' كرة عرضية من الجهة اليمنى لسيلتا فيجو ولكن فاران يشتت الكرة ويخرجها إلى ضربة ركنية

67' سيلتا فيجو يفشل في الخروج من الكرة من نصف ملعبه بسبب الضغط الرائع الذي يمارسه ريال مدريد

63' تمريرة رائعة من توني كروس لكريم بنزيمة الذي يسدد كرة أرضية خطيرة تمر بجوار القائم الأيمن للحارس بلانكو

60' ريال مدريد يحاول استغلال الحالة المعنوية الرائعة للفريق من أجل زيادة الغلة التهديفية واتساع الفارق

52' جووووووووووووووووووووووووووووول أسينسيو يسجل الهدف الثاني له في المباراة والثاني لفريقه، في هجمة مرتدة سريعة من الملكي، فاسكيز يمرر الكرة للخالي من الرقابة أسينسيو الذي يودعها في الشباك بسهولة

50' خروج إياجو أسباس للإصابة بعد تدخل مع ناتشو ودخول بيلتران في تغيير اضطراري للضيوف

49' تسديدة من ميندي ولكن الكرة عالية!

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

45' نهاية الشوط الأول للمباراة بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف سجله فاسكيز في الدقيقة السادسة

44' خطأ لصالح ريال مدريد بعد اصطدام قوي بين كورتوا ومهاجم سيلتا فيجو سانتي مينا والذي تسبب في إيقاف اللعب قليلًا لعلاج الحارس البلجيكي

42' خطيرررة جدًا من ريال مدريد، كارباخال يسدد ومن لمسة واحدة كرة قوية ورائعة بعد تشتيت خاطئ من دفاع سيلتا فيجو وتمر بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة

41' خطأ على تابيا بعد عرقلته للكرواتي لوكا مودريتش، الذي عانى قليلًا من تدخل البيروفي على قدمه

36' تمريرة ممتازة من نجم اللقاء الأول أسينسيو إلى بنزيما ولكن الفرنسي يسددها ضعيفة وسيئة للغاية ويهدر فرصة كادت أن تكون أخطر لريال مدريد

35' ناتشو بديل القائد راموس الذي غاب عن المباراة بسبب آلام في المعدة يقدم أداء جيد حتى الآن أمام الهجوم الخطير للضيوف

31' تحسن كبير في أداء سيلتا فيجو في الدقائق الأخيرة، الذي بدأ بالسيطرة والاستحواذ على الكرة بحثًا عن التعادل قبل نهاية الشوط الأول

29' خطيرررة من سيلتا فيجو بعد كرة عرضية لمست فاران وكادت أن تغالط كورتوا ولكنه أخرجها إلى ضربة ركنية

27' مطالبات من لاعبي سيلتا فيجو بركلة جزاء على ميندي بعد أن لمست الكرة يده، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب لأنها لم تكن متعمدة

24' سيلتا فيجو يفشل في اختراق دفاع ريال مدريد منذ الفرصة الوحيدة التي سنحت له في بداية المباراة وأضاعها أسباس

20' محاولات مستمرة من ريال مدريد لتسجيل الهدف الثاني بإرسال كرات عرضية وخاصًة من الجهة اليسرى، ولكن دفاع سيلتا فيجو يقظ حتى الآن

17' فرصة خطيرة لريال مدريد، فاسكيز يمرر لمودريتش الذي يتواجد على حدود منطقة الجزاء ويسدد ولكنها تصطدم بدفاع سيلتا فيجو

16' تسديدة من الفرنسي ميندي ولكنها بعيدة تمامًا وتذهب إلى خارج الملعب "رمية تماس"

14' خطأ آخر لريال مدريد لصالح أسينسيو أيضًا بعد أن تعرض لعرقلة من اللاعب "تابيا"

10' خطأ على لاعب سيلتا فيجو "مينديز" لإعاقة أسينسيو والحكم يمنحه البطاقة الصفراء

6' جوووووووووووووووووووول في رد سريع من ريال مدريد، فاسكيز يسجل الهدف الأول للملكي في المباراة برأسية رائعة بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أسينسيو

5' خطيرة جدًا من سيلتا فيجو، حيث استلم إسباس كرة بينية رائعة وكادت أن تسكن الشباك بعد خروج خاطئ من كورتوا، ولكن دفاع ريال مدريد يخرجها

3' كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ميندي ولكن بنزيمة يفشل في استلام الكرة بشكل جيد ويلمسها برأسه لتخرج إلى أرض الملعب ويحتسب الحكم ضربة مرمى لسيلتا فيجو

1' بداية المباراة

تشكيل سيلتا فيجو

يبدأ المدرب إدورادو كوديت بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

روبين بلانكو

لوكاس أولازا - نيستور أراخو - جيسون مورييو- هوجو مالو

نوليتو - ريناتو تابيا - دينيس سواريز - بريس مينديز

سانتي مينا - إياجو أسباس

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رفائيل فاران - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - كاسييرو- لوكا مودريتش

أسينسيو - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

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في المقابل سيدخل فريق سيلتا فيجو اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في بداية أفضل بمراحل من الموسم الماضي الذي كان ينافس فيه على البقاء.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 16 مباراة متأخرًا خلف الجار بنقطتين على الرغم أنه لعب مباراتين أكثر من أتلتيكو مدريد، لذا فلا يوجد مجال لفقد المزيد من النقاط للضغط على الروخيبلانكوس في الصدارة.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني.