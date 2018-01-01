النتائج المباشرة
الانتقالات

ريال مدريد يسعى لاستعادة حارسه من ليجانيس استعدادًا لرحيل نافاس

آخر تحديث
التعليقات()
GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images
ريال مدريد يحاول استعادة اللاعب أندري لونين حارس مرماه المعار لليجانيس استعدادًا لرحيل الكوستاريكي كيلور نافاس في الشتاء.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يسعى لاستعادة حارس مرماه أندري لونين المعار لصفوف ليجانيس الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي العاصمي يريد تأمين حراسة مرماه حال رحل الكوستاريكي كيلور نافاس.

وذكرت الصحيفة أن نافاس يشعر بالغضب في ريال مدريد بعد أن تراجع ترتيبه في حراسة مرمى الفريق للمركز الثاني خلف البلجيكي تيبو كورتوا.

اختيارات المحررين

برشلونة يوضح حقيقة الاتفاق مع رابيو

وسيحاول اللاعب الكوستاريكي الرحيل لفريق آخر يحصل معه على المزيد من الدقائق ويستعيد مكانته كحارس أساسي في صفوفه.

وكان كورتوا قد انضم لريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي، بعد أن فشل النادي الملكي عدة مرات في ضم ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.

تحليل| مانشستر يونايتد وبورنموث.. ناقوس على هامش الاحتفالية

ويرفض اللاعب الشاب لونين العودة لصفوف ريال مدريد في الشتاء المقبل، حيث يرى أنه يحصل على دقائق مع ليجانيس لن ينالها في وجود كورتوا بريال مدريد.

الموضوع التالي:
جول 25 - رشيد غزال: عام 2018 كان صعبًا بالنسبة لي وأتمنى التحسن مع ليستر
الموضوع التالي:
ليفاندوفيسكي: مشاكلي انتهت وقد أنهي مسيرتي ببايرن ميونخ
الموضوع التالي:
جول 25 - محمود فايز: صلاح فرض نفسه بين الأفضل في العالم
الموضوع التالي:
خاص جول - دومبيا يتلقى عروضًا أوربية بعد تألقه أمام ريال مدريد
الموضوع التالي:
جول 25 - ميدو: صلاح قدم عامًا للتاريخ مع ليفربول
إغلاق