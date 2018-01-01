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خمسة أسماء لدعم هجوم ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية

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(C)Getty Images
ريال مدريد يسعى لدعم هجومه في الشتاء المقبل بصفقة جديدة لتعويض رحيل رونالدو وتراجع أداء الهجوم.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد سيحاول ضم لاعبًا جديدًا لصفوفه من أجل دعم الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من العام الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن عدة نجوم أصبحوا ضمن قائمة ريال مدريد لدعم خط الهجوم في فترة الانتقالات.

وجاءت تلك القائمة كالتالي ليتصدرها اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي والذي لم يجدد تعاقده مع فريق إنتر بعد أن شهدت المفاوضات تعثرات عديدة.

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وظهر اسم اللاعب الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج كخيار ثاني خلف إيكاردي وتقدر قيمته السوقية بحوالي 65 مليون يورو.

إضافة لذلك ظهر اللاعب بيوتنك مهاجم فريق جنوى وهداف الدوري الإيطالي الذي يقدم مستويات مذهلة مع الفريق هذه الفترة، وتراجع مؤخرًا للمركز الثاني في سباق هداف السيري آه خلف رونالدو.

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ويعد فيرناندو يورينتي مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومعه باس دوست خيارين أقل رغبة من قبل إدارة ريال مدريد لكنهما قد يحلان الأزمة الهجومية بشكل مؤقت حتى ضم مهاجم صف أول.

 

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