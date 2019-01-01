متى كانت آخر مرة لم يصعد فيها ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا؟

ريال مدريد يعاني من خطر عدم الصعود لدوري أبطال أوروبا بعد التراجع الواضح في نتائج الدوري الاسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض فريق ريال مدريد لخسارة كبيرة بالأمس أمام نظيره ريال سوسيداد بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وجاءت تلك الهزيمة لتصعب من موقف ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري بشكل أكبر حيث وسعت الفارق مع المتصدر برشلونة لعشر نقاط.

واحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بنهاية الجولة، بعد فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي منذ قدومه متوجًا بطلًا لكأس العالم للأندية.

تحليل| خيتافي وبرشلونة.. أسوأ انتصار ممكن

وحال أنهى النادي الملكي الموسم في ذلك المركز لن يشارك بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عن طريق الدوري الإسباني، حيث يصعد أصحاب أول أربعة مراكز فقط.

وكانت آخر مرة تغيب فيها ريال مدريد عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا في موسم 1995-1996 عندما حل الفريق سادسًا في الليجا.

لن ننسى تضحياتك والأفضل بعد صلاح ورسائل خاصة من العين - ردود أفعال انضمام الشحات للأهلي

وصاحب الهزيمة رقمًا سلبيًا جديدًا لريال مدريد لم يتحقق منذ عام 2000، عندما أنهى الدور الأول بعد الجولة الـ 18 في المركز السابع، وخارج مراكز دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن بطل أوروبا فشل في تحقيق أي انتصار في العام الجديد بعد خوضه لقاءين أمام فياريال وريال سوسيداد بالدوري الإسباني.