زيدان يظهر هازارد بثوب جديد

هازارد أكثر من افتك الكرة في ريال مدريد أمام إشبيلية بالتساوي مع كاسيميرو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

شارك إدين هازارد أساسيًا في مباراة ريال مدريد وإشبيلية، في ثاني المباريات الرسمية التي يلعب فيها بشكل أساسي هذا الموسم بعد مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ريال مدريد انتصارًا مساء أمس الأحد أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدف مقابل لا شيء، والهدف سجله بنزيما كالعادة هذا الموسم.

وبهذا الفوز صعد ريال مدريد ليقاسم أتلتيك بيلباو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات من الليجا حتى الآن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

هازارد فشل في أن يكون حاسمًا لكنه ترك أثرًا للتفاؤل، يبدو أنه أكثر انخراطًا وأكثر ثباتًا وكان قادرًا على تسجيل هدفه الأول عدة مرات، في الشوط الأول كانت لديه أسهل الفرص لكنه لم ينجح، في الشوط الثاني قبل نهاية المباراة لقد سيطر على الكرة بشكل جيد تركته منفردًا ضد الحارس.

النجم البلجيكي أيضًا عاد للمساندة الدفاعية كثيرًا و غطى الجهة اليسرى كما ينبغي، إذا كان هو صاحب أخطر كرة على المرمى في شوط المباراة الأول فقد شوهد بأنه أسرع و أكثر فعالية في الشوط الثاني، وهو خبر مميز لزين الدين زيدان.

وقدم هازارد رقمًا مميزًا غير معتاد بالنسبة للاعب مثله، حيث كان أكثر لاعبي ريال مدريد استعادة للكرة برصيد 8 مرات بالتساوي مع كاسيميرو، ليس ذلك فقط، بل أن 7 منها كانت في وسط ملعب الفريق الملكي.

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يذكر أن إدين هازارد قد تعرض للإصابة مع بداية الموسم، وتعرض لإصابة طفيفة خلال مواجهة باريس سان جيرمان، ولم ينجح في تقديم أوراق اعتماده بعد أو إعطاء الإضافة المنتظرة منه في ريال مدريد.