كونتي أعقب تعادل دوري الأبطال بخطاب تحفيزي قبل ديربي ميلانو

كعاداته كونتي.. كيف تعامل المدير الفني لإنتر مع تعادل سلافيا براها في دوري أبطال أوروبا؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية عن الطريقة التي تعامل بها المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر مع التعادل أمام سلافيا براها.

وكان إنتر قد سقط في فخ التعادل على ملعبه جيوسيبي مياتزا أمام سلافيا براها التشيكي بهدف لمثله في أسهل مواجهات مجموعته في دوري أبطال أوروبا على الورق.

وحول ذلك، كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت عن الخطاب التحفيزي الذي أعطاه كونتي للاعبيه عقب التعادل المخيب للآمال، وقبل أيام من ديربي ميلانو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وتعادل إنتر مع سلافيا يوم الثلاثاء، اجتمع كونتي بلاعبيه يوم الأربعاء ليبلغهم بضرورة الخروج من هذه الأزمة، مطالبًا إياهم بالمزيد من الحماس والتضحيات.

واعترف كونتي بعد المباراة بضرورة تغيير بعض الأشياء حيث حمّل نفسه مسؤولية التعادل ورفض الحديث بشكل سلبي عن أي لاعب في الفريق.

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يذكر أن إنتر قد استعاد توازنه بالفوز على ميلان في ديربي ميلانو بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.