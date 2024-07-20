"ريال مدريد".. رسالة غامضة من لامين يامال تثير الجدل في إسبانيا!

صورة على اليخت..

يقضي لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، عطلة صيفية سعيدة على شواطئ اليونان، بعدما توّج مؤخرًا مع منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي استضافتها ألمانيا، بعد الفوز في المباراة النهائي على إنجلترا (2-1).

ونشر يامال عددًا من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، يظهر خلالها على أحد اليخوت الفارهة، ويبدو سعيدًا للغاية في عطلته.

لكن إحدى الصور التي نشرها يامال أثارت حالة من الجدل في الوسط الإعلامي الإسباني، نظرًا لارتباطها بنادي ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وظهر في طرف صورة نشرها يامال، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2024، رسالة مكتوبة على إحدى الشاشات داخل الغرفة.

وتبدو الرسالة التي ظهر جزء منها على الشاشة غامضة إلى حد ما، إذ جاء نصها كالآتي: "دع أطفالك يتدربون مثل ريال مدريد"، ما أشعل حالة من الجدل بين الجماهير ووسائل الإعلام.

يشار إلى أن صاحب الـ17 عامًا، الذي سينضم لفريقه في الأسابيع المقبلة، أطلق تصريحًا صريحًا برفضه ارتداء قميص ريال مدريد على الإطلاق، في ظل انتمائه الكبير لبرشلونة.