"تحدثنا ولكن".. رئيس ريفر بليت يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لخطف موهبة الأرجنتين

ماذا حدث؟

كشف خورخي بريتو، رئيس ريفر بليت، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع ريال مدريد، لضم موهبة الفريق الأرجنتيني فرانكو مستانتونو.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ريال مدريد تقدم بعرض رسمي للظفر بخدمات نجم ريفر بليت البالغ من العمر 17 عامًا، فرانكو مستانتونو، بقيمة 25 مليون يورو.

وقال بريتو، في مقابلة مع ESPN: "لم أتفاوض مع فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) على مستانتونو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لم يكن هناك تفاوض مع ريال مدريد حول مستانتونو، يمكنني أن أؤكد ذلك، ليس مع بيريز أو أي شخص آخر، لقد كان اجتماعًا لأسباب أخرى، واللاعب هادئ وسعيد في ريفر".

وواصل: "نعتقد أنه ينبغي عدم التعجيل بعملية (الانتقال)، إنه في مرحلة تطور كامل، يبلغ من العمر 17 عامًا، لا هو ولا نحن في عجلة من أمرنا".

وختم: "أعتقد أنه علينا أن نقدره، ونقدر أن لدينا جوهرة عظيمة، لكن اليوم هو الوقت المناسب له لأن يفكر في ريفر".