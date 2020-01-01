ريال مدريد: تقنية الفيديو مفيدة وسنعتاد عليها قريبًا

إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد يعلق على هدف إشبيلية الملغي.

أعرب إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه اليوم أمام نظيره إشبيلية ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتراجينيو وتطرق خلالها للحديث عن تقنية الفيديو ومدى أهميتها في الملاعب وما تحققه من عدل.

وقال بوتراجينيو: "نحن نحترم إشبيلية كثيرًا لكننا سعداء بالفوز الذي حققناه، كان يمكننا أن نسجل الهدف الثالث كذلك لكن يجب أن نمنحهم حقهم ونقول أننا عانينا في مواجهتهم".

وأضاف عن هدف إشبيلية الملغي: "تقنية الفيديو مفيدة للغاية، لقد طلبوا من الحكم مشاهدة اللعبة واتخذ قراره، كل ذلك سنعتاد عليه بمرور الوقت".

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وأكمل: "فريقنا يتمتع بالقوة الكافية لقد قدمنا مباراة جيدة وظهر كاسيميرو بشكل حاسم، لو كان مهاجمًا لكان سيتم تصنيفه في خانة عظيمة، لكنه قدم مباراة جيدة في الجوانب الأخرى أيضًا".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن نستغل الحالة الجيدة التي عليها الفريق، فالجميع يفهم كيف تسير كرة القدم وبالتأكيد سيكون هناك أوقاتًا صعبة".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم بين ريال مدريد وإشبيلية كان قد انتهى بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف وحيد وسجل هدفين الفريق العاصمي كاسيميرو.