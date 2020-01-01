لوبيتيجي يفتح النار على التحكيم الإسباني عقب مباراة ريال مدريد

لوبيتيجي يرى أن كلمة العار ليست كافية لوصف إلغاء هدف إشبيلية أمام ريال مدريد

وجه خولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي إشبيلية انتقادًا لاذعًا لحكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد والتي خسرها الفريق الأندلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان حكم المباراة قد ألغى هدفًا لإشبيلية أثناء كون النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك بالعودة إلى تقنية الفيديو بعد احتساب الهدف من اللقطة الأولى.

وحول ذلك، قال لوبيتيجي إنه حتى هذه اللحظة لا يتفهم سبب إلغاء الهدف الأول الذي سجله المهاجم الهولندي لوك دي يونج في شوط المباراة الأول.

وأضاف: "الهدف قانوني تمامًا وقرار الإلغاء من قبل تقنية الفيديو لم يكن في محله، لو احتسب هذا الهدف كانت المباراة لتسير في اتجاه آخر"

وتابع: "بالنسبة للمباراة لقد لعبنا بشكل جيد ونجحنا في العودة في النتيجة قبل أن نعود ونتأخر مرة أخرى، على مستوى كرة القدم لا أعتقد أن المشكلة كانت منا"

وأردف: "بالنسبة للتحكيم أشعر أن كلمة عار ليست كافية، لا أفهم سبب إلغاء الهدف، لا يوجد سبب واضح، ما يثير غضبي أننا تدربنا طوال الأسبوع على هذه اللعبة وفي النهاية ألغيت لسبب غير مفهوم"

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يذكر أن خولين لوبيتيجي كان قد خسر في أولى مبارياته أمام ريال مدريد في مواجهة الليجا بين الفريقين في الدور الأول، قبل أن يخسر في المبارة الثانية اليوم.