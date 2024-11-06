"لا أعتقد أن أحدًا سيتحدث".. تصرف روديجر "الغريب" أمام ميلان يشعل الجدل

ماذا فعل نجم ريال مدريد؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مخالفة واضحة في مواجهة ريال مدريد وميلان أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ميلان فوزًا غاليًا على حساب ريال مدريد في عقره داره "ملعب سانتياجو برنابيو" بنتيجة (3-1)، ما زاد من معاناة النادي الملكي، بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة (4-0).

وحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد حاول أنطونيو روديجر خنق لاعب ميلان يوسف فوفانا داخل منطقة جزاء ريال مدريد، دون أن يتم الإشارة إلى أي مخالفة.

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لم يلحظ الحكم سلافكو فينتشيتش أو مساعدوه في تقنية الفيديو هذه الحركة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي انفجرت ضد اللاعب الدولي الألماني.

وقال أحد رواد منصة إكس: "ماذا يعني أن يقوم روديجر بعملية خنق داخل منطقة الجزاء؟"، بينما أضاف آخر: "لا أعتقد أن أحدًا سيتحدث عن هذا الأمر الذي فعله روديجر".

ويحتل ريال مدريد المركز 17 في جدول الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط من 4 مباريات (فوزين وهزيمتين)، متقدمًا على ميلان (18) بفارق الأهداف.