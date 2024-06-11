ريال مدريد تحدث بلسانه .. كواليس جديدة في أزمة أنشيلوتي وكأس العالم للأندية!

الجدل مستمر بسبب ما قاله الإيطالي

تصدر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عناوين الصحف هذا الأسبوع على نطاق واسع، وذلك بسبب تصريحاته حول كأس العالم للأندية.

أنشيلوتي قال في مقابلة مع صحيفة "Il Giornale"، إن ريال لن يشارك في النسخة الجديدة من مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتهكم على الجائزة المالية لها التي تبلغ 20 مليون يورو.

ريال سارع بنفي ما قاله أنشيلوتي، وأعلن مشاركته في المسابقة، قبل أن يخرج الإيطالي ليقول في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن كلماته لم يتم تفسيرها كما كان ينوي، ومع ذلك تقول شبكة "ريليفو" إن هذه التغريدة كانت مكتوبة كلمة بكلمة عن طريق قسم الاتصالات في النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه قام الصحفي الذي أجرى المقابلة مع أنشيلوتي، وهو توني داماشيللي، بالتأكيد على أنه نقل حديث مدرب ريال مدريد كما هو ولم يقم بتغيير أي شيء.

وفي سياق متصل، قرر مانشستر سيتي الانضمام لجبهة المعارضين لتوقيت كأس العالم للأندية وجائزتها المالية، وهو موقف مؤيد لرابطتي الدوري الإسباني والإنجليزي وكذلك رابطة اللاعبين المحترفين تجاه المسابقة.

جدير بالذكر أن أبرز الاعتراضات على موعد إقامة النسخة القادمة بالشكل الجديد من مونديال الأندية الذي يضم 32 فريقًا، تتمثل في توقيت إقامتها في شهر يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يحرم الفرق من الحصول على الراحة المناسبة بعد نهاية الموسم الكروي 2024/2025.