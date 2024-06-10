"مباراة واحدة لنا بثمن البطولة كاملة" .. أنشيلوتي يُعلن رفض ريال مدريد اللعب في مونديال الأندية 2025

أولى المفاجآت السلبية للفيفا

فجر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أولى المفاجآت السلبية للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن بطولة كأس العالم للأندية المنوي إقامتها بنظامها الجديد في أمريكا صيف 2025.

فيفا كان قد قرر استحداث نظام جديد لمونديال الأندية بحيث تُقام نسخة واحدة كل 4 سنوات وسط مشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، وقد منح حق تنظيم النسخة الأولى لأمريكا.

أنشيلوتي أكد خلال مقابلته مع صحيفة "إل جورنال" الإيطالية رفضه خوض البطولة بحجة تواضع مكاسبها المالية مقارنة بالتضحيات المطلوبة من فريقه، مشيرًا إلى أن ريال مدريد يحصل من مباراة واحدة على المقابل الذي سيمنحه إياه فيفا مقابل لعب البطولة كاملة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "فيفا يتجاهل حقيقة أن الأندية واللاعبين لن يُشاركوا في تلك البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تُساوي 20 مليون يورو وفيفا يُريد منحنا هذا المبلغ مقابل البطولة بكاملها. أعتقد أن الأندية الأخرى ستسير على دربنا وترفض خوض البطولة".

يُشار إلى أن ريال مدريد ضمن التأهل لمونديال الأندية 2025 بجانب عدد من أندية أوروبا أبرزها إنتر ويوفنتوس وبايرن ميونخ وتشيلسي، كما ضمنت فرق الهلال والعين والترجي والوداد والأهلي المصري التواجد.