"ضرب بالركبة".. نشر محادثة الحكم والفار في ركلة جزاء فينيسيوس

ماذا قال حكم الفار؟

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم محادثة الحكم ألبيرولا روخاس مع غرفة حكم الفيديو المساعد، في واقعة ركلة جزاء فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس.

وحقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على حساب بيتيس بثنائية نظيفة سجلها كيليان مبابي، علمًا بأن الهدف الثاني جاء من ركلة جزاء نتيجة عرقلة فينيسيوس من قبل حارس بيتيس روي سيلفا قبل ربع ساعة على صافرة النهاية.

وحسب الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للدوري الإسباني على منصة إكس، قال أليخاندرو مونييز رويز حكم الفيديو المساعد: "أعطني ثانية لأنني أعتقد أنها ركلة جزاء. ذهب في اتجاه الكرة وأسقطه".

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"نعم. راوغ الحارس، لكنه ضربه بركبته"، يوضح الحكم روخاس عندما رأى الإعادة على الشاشة، قبل أن يحتسب الهدف بعدما تأكد من عدم وجود تسلل (بفضل تقنية الكشف عن التسلل شبه التلقائي).

بهذا الفوز يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر برشلونة (12)، بينما ظل بيتيس دون أي انتصار، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز 17.