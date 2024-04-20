بعد ما حدث في الذهاب.. ريال مدريد يرد ضربة لبرشلونة قبل الكلاسيكو!

خطوة متوقعة من الميرنجي!

رد ريال مدريد ضربة لبرشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين، مساء غد الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأتاح الميرنجي 394 تذكرة لجماهير برشلونة من أجل حضور الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، في الأمل الأخير للفريق الكتالوني للمنافسة على لقب الليجا.

وذكرت صحيفة ريليفو الإسبانية، أنه "حتى صباح اليوم السبت، جرى شراء 325 تذكرة فقط بسعر 125 يورو لكل واحدة".

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وأوضحت أن "ريال مدريد رد ما فعله برشلونة، حين أتاح تذاكر مباراة الذهاب على ملعب مونتجويك مقابل 179 يورو (الأغلى على الإطلاق).

يشار إلى أن ريال مدريد، إلى جانب رايو فاييكانو وفياريال، رفضوا الانضمام إلى خطة لا ليجا، والتي حددت سعر التذاكر للجمهور الزائر بـ30 يورو.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط، ويحتاج الفريق الكتالوني للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة.