كاد يدمر ريال مدريد!.. برشلونة أكبر المهتمين بـ"هالاند الجديد"

"سجل 11 هدفًا وصنع اثنين"

كشف تقرير صحفي عن اهتمام برشلونة باللاعب السلوفيني بنيامين سيسكو، مهاجم لايبزيج الذي يلقبه البعض بـ"هالاند الجديد".

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن برشلونة على رأس الأندية المهتمة بـ"سيسكو"، الذي سجل 11 هدفًا وصنع اثنين مع لايبزيج في 34 مباراة هذا الموسم.

وقورن مسار سيسكو بهالاند، كون الثنائي من خريجي أكاديمية سالزبورج النمساوي، وقرر كلاهما اتخاذ الخطوة الثانية في الدوري الألماني (هالاند انضم لدورتموند).

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وأظهر سيسكو الكثير من الجودة في موسمه الأول مع الفريق الألماني، رغم أنه ما زال في الـ20 من عمره.

وكاد يصبح بطل لايبزيج في مواجهة ريال مدريد هذا الموسم بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ سجل هدفًا لم يحتسبه الحكم في مباراة الذهاب وأثار جدًلا كبيرًا (بشأن صحته)، والذي كان من شأنه أن يغير مسار الأمور تمامًا، علمًا بأن ريال مدريد تأهل بمجموع المباراتين (2-1).