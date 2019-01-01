ريال مدريد يصدر بياناً للتعليق على التحكيم في الكلاسيكو

احتجاجات ملكية على حكم اللقاء

أصدر ريال مدريد بياناً للتعليق على التحكيم في الكلاسيكو أمام برشلونة مساء الأربعاء بعد احتجاجه على عدم احتساب ركلتي جزاء لمصلحته في المباراة.

وانتهى اللقاء بين العملاقين على وقع التعادل السلبي في ملعب "كامب نو"، ليواصلا تشارك قمة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 17 جولة.

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ونشر ريال بياناً للحديث عن الحالات الجدلية على حد وصفه، وقال فيه: "اللاعب الفرنسي "فاران" كان يمكن أن يتحصل على ركلتي جزاء ولكن هيرنانديز هيرنانديز لم يحتسب أي منهما".

وأضاف: "في الدقيقة 17، فاران ذهب للعب ركنية ولكن لونجليه دهس فخذه، ولكن لا الحكم أو الفيديو اعتبروها مخالفة ركلة جزاء".

وواصل البيان: "بعدها بدقيقتين ومن ركنية أخرى تعرض المدافع للجذب عبر إيفان راكيتيتش، مما أسقطه داخل منطقة الجزاء، ولكن أيضاً الحكم والفيديو لم يتدخلا".

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واحتج سيرخيو راموس، قائد الملكي، في تصريحات بعد المباراة على عدم احتساب ما اعتبره ركلتي جزاء واضحتين لريال مدريد.

يذكر أن المباراة شهدت أيضاً إلغاء هدفاً لجاريث بيل بداعي التسلل على الممرر فيرلاند ميندي، وذلك خلال الشوط الثاني للكلاسيكو.