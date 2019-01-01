لونجليه يرد على مطالب ريال مدريد بركلة جزاء في الكلاسيكو

المدافع الفرنسي ينفي نية إيذاء رافائيل فاران

المدافع الفرنسي كليمينت لونجليه، كان بطلاً لواحدة من أبرز اللقطات في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، والي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف مساء الأربعاء.

برشلونة خاض اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدوري الإسباني على ملعبه كامب نو، عاجزاً عن التسجيل في شباك الضيوف، مكتفياً بالتعادل الذي حافظ له على صدارة البطولة.

المباراة شهدت حالة من الجدل، وسط مطالبة ريال بالحصول على ركلة جزاء، واتهام لونجليه بضرب مواطنه الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال داخل منطقة الجزاء.

وقال اللاعب على هذه الاتهامات:"أردت ضرب الكرة برأسي وإعطاء قوة لجسدي للتحرك من أجل إبعادها عن منطقة الخطر ولسوء الحظ لمست قدم فاران".

وأضاف:"لست اللاعب الذي يحب ضرب المنافس بهذه الطريقة، لم أرتكب أي خطأ، ولو أراد البعض تصديق أي شيء آخر فهذا رأيهم".

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شعوره تجاه النتيجة:"هناك مرارة وحزن بكل تأكيد بعد التعادل، نشعر بفقدان نقطتين بعد إهدار العديد من الفرص الواضحة".

جدير بالذكر أن التعادل يحافظ لبرشلونة على صدارة الليجا بـ36 نقطة، متفوقاً على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.