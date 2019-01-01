برباتوف ينصح بيل بالعودة إلى توتنهام

الجناح الويلزي يبدو وأنه يقضي أيامه الأخيرة في ريال مدريد

يعتقد البلغاري ديميتار برباتوف، أنه ناديه السابق توتنهام، هو الخيار الأنسب للويلزي جاريث بيل من أجل إنهاء معاناته مع ريال مدريد.

بيل يمر بأزمة قوية مع النادي الإسباني بداية من الصيف الماضي، وصولاً لاستفزازه جماهير الميرينجي، خلال احتفاله بتأهل ويلز لنهائيات يورو 2020.

العديد من الصحف أكدت أن اللاعب على وشك الرحيل عن ريال مدريد، وسط أنباء حول عودته مرة أخرى لتوتنهام، للعمل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

برباتوف علق قائلاً:"جاريث خرج ليُشيد بقرار تعيين مورينيو كمدرب لتوتنهام، لذلك أعتقد أنه سيحب العمل معه لو قام البرتغالي بمحاولة ضمه في يناير".

وأضاف:"أنا من أشد المعجبين به، الأمور لا تسير على ما يرام في ريال مدريد، العودة لانجلترا وبالتحديد توتنهام هي المثالية له الآن".

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وتابع:"بيل يفهم طبيعة الدوري الإنجليزي ويعرف النادي جيداً، كما أن الفريق يحتاج لاعب بقيمته لذلك سأكون في قمة السعادة لو رأيته ينضم لهم بالميركاتو الشتوي".

جدير بالذكر أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل، خرج مؤخراً ليؤكد عدم شعور اللاعب بالسعادة في ريال مدريد، مشدداً على عدم طلبه الرحيل عن الفريق حتى الآن.