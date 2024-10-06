"لأنك أحد أساطير نادينا" .. بادرة "غير متوقعة" من ريال مدريد بعد إصابة كارباخال بالرباط الصليبي

الدعم في مثل تلك الأوقات لا ينسى..

"المعادن تظهر في الأوقات الصعبة" هكذا يقولون دائمًا، وريال مدريد الإسباني أثبت أن معدنه ثمين بالفعل، بعد موقفه تجاه نجمه داني كارباخال، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، أمس السبت.

النجم الإسباني كان قد سقط أرضًا خلال مواجهة فياريال، أمس السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بعد اصطدام مع يريمي بينو؛ لاعب الخصم، في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وصباح اليوم الأحد، صدم الجميع بإعلان تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، بجانب تمزق في أحد أوتار الساق الأيمن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ما هي إلا ساعات قليلة من تشخيص حالة صاحب الـ32 عامًا حتى أعلن ناديه رسميًا، تفعيل الاتفاقية التي تمت معه خلال الفترة الماضية، بتجديد عقده حتى نهاية موسم 2025-2026.

وأوضح الملكي أن تلك البادرة تأتي في إطار دعم كارباخال، وإظهار المودة له في الفترة الصعبة لأحد أساطير النادي - على حد وصف البيان -، مضيفًا: "نتمنى لك الشفاء العاجل حتى نتمكن من الاستمتاع بكرة القدم على أرض الملعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن الظهير الإسباني كان قد انضم للريال في عام 2002 بينما كان ابن العاشرة من عمره، ولم يرحل عنه إلا موسم وحيد (2012-2013)، للاحتراف في باير ليفركوزن الألماني.

وحصد كارباخال 26 بطولة متنوعة مع الفريق الأول للميرنجي، على رأسها كأس العالم للأندية خمس مرات، وست مرات دوري أبطال أوروبا.