"سأعود كالوحش" .. داني كارباخال يُعلن إصابته بالرباط الصليبي والحزن يخيم على ريال مدريد!

نجوم ريال مدريد يبدون حزنهم على إصابة كارباخال

أعلن النجم الإسباني داني كارباخال، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك عقب مباراة فياريال.

وتعرض كارباخال للإصابة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في المباراة، بعدما ارتطمت ركبته بلاعب فياريال يريمي بينو، ليسقط على الأرض وهو يصرخ ويبكي بشدة، قبل أن يتم نقله على "النقالة" لعدم قدرته على الوقوف على قدمه.

وأعلن ريال مدريد بشكل رسمي عبر موقعه الإلكتروني، عن طبيعة إصابة كارباخال، حيث أكد على أنه تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، بجانب تمزق في الرباط الجانبي الخارجي، بالإضافة إلى تمزق في وتر "popliteus" بالساق اليمنى، حيث سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة.

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ونشر كارباخال عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له وهو يبتسم، معلقًا: "تم تأكيد إصابة خطيرة في الرباط الصليبي، سأضطر إلى إجراء عملية جراحية وأغيب عن الملاعب لبضعة أشهر".

وأضاف: "أتطلع بالفعل إلى بدء التعافي والعودة كالوحش، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا على رسائلكم، أشعر أنني محبوب للغاية".

وعلق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الإصابة قائلًا: "يبدو أنها إصابة خطيرة جدًا في الركبة، وغرفة تبديل الملابس حزينة وقلقة. إنه شيء يحدث عدة مرات، وهذا حدث للاعب مهم بالنسبة لنا".

بينما علق الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط الريال: "دعونا نأمل أن يكون ذلك أقل ما يمكن، لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا". وقال فيديريكو فالفيردي: "داني فقط هو المهم وليس الفوز". وتمنى التركي أردا جولر السلامة لكارباخال: "أنا متأكد أنك ستعود قويًا في أقرب وقت ممكن".