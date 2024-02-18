تقرير الحكم يحبط خطة ريال مدريد لاستعادة كارفاخال أمام إشبيلية!

ماذا فعل ظهير الميرنجي؟

يعتزم ريال مدريد الاستئناف ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها داني كارفاخال في مواجهة رايو فاييكانو (1-1) اليوم الأحد، ضمن الجولة 25 بالدوري الإسباني.

ورغم دخوله بديلًا في الدقيقة 75 على حساب زميله لوكاس فاسكيز، إلا أن كارفاخال حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3 بداعي الاعتراض على حكم المباراة، قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90+5، بعد توجيهه ضربة لأحد لاعبي فاييكانو.

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ويسعى الميرنجي لسحب البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها ظهيره الأيمن (حيث لم يضرب الخصم بالرأس)، وذلك على أمل أن يخوض مواجهة إشبيلية يوم الأحد المقبل في الليجا.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية، ذكرت أن تقرير حكم المباراة مونييز رويز أوضح أن "كارفاخال حصل على البطاقة الصفراء لضرب الخصم بطريقة متهورة"، مشيرة إلى أن "النص العام يدين لاعب الريال".

وختمت: "لهذا السبب، من المستحيل عمليًا على لجنة المنافسة إلغاء البطاقة الصفراء، لذلك سيخرج اللاعب من حسابات كارلو أنشيلوتي لمواجهة إشبيلية".

ويفتقد ريال مدريد جهود 5 لاعبين آخرين إلى جانب كارفاخال في مواجهة إشبيلية، وهم: "كورتوا وألابا وميليتاو وبيلينجهام (للإصابة) وكامافينجا (للإيقاف)".