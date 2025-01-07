تحرك جديد .. ريال مدريد يخالف "قاعدة الخمس سنوات" من أجل ألكسندر أرنولد

ليفربول يرفض العرض الأول ويتمسك بلاعبه..

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن محاولات ريال مدريد للتعاقد مع الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويدرس ريال مدريد التعاقد مع أرنولد في يناير الجاري، محطمًا حالة الجمود التي سيطرت عليه خلال آخر 5 سنوات في الميركاتو الشتوي، حيث كانت آخر صفقة أجراها في منتصف الموسم بالتعاقد مع ماريانو دياز من مانشستر سيتي.

وارتفعت الأصوات داخل ريال مدريد لضم أرنولد بشكل عاجل، في ظل معاناة الملكي من ثغرة واضحة في الجبهة اليمنى مع إصابة داني كارباخال والاعتماد بشكل أساسي على لوكاس فاسكيز، والذي لا يراه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حلًا مثاليًا في ظل هذا الموسم المزدحم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد ماريو كوريتجانا الصحفي لدى صحيفة "أثليتك"، أن ريال مدريد واثق من التعاقد مع ألكسندر أرنولد في الصيف المقبل، لكنه يحاول تقديم هذه الصفقة إلى سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ولا تستبعد المصادر، تدخل ريال مدريد بمزيد من التحركات في الأيام والأسابيع المقبلة، بعدما عرض النادي الملكي قبل فترة على ليفربول 20 مليون يورو من أجل إطلاق سراح أرنولد، إلا أن إدارة الريدز أغلقت باب المفاوضات بشكل قاطع، نظرًا لأهمية اللاعب في موسم يسعى فيه النادي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الجانب الآخر، أرنولد نفسه لا يفضل مغادرة الفريق في منتصف الموسم، حيث صرح مؤخرًا: "لقد وقعت على 4 أو 5 تمديدات عقد سابقة، ولم يتم التفاوض حولها علنًا، ولن يكون هذا استثناءً".

في الوقت نفسه، يعمل ليفربول على تمديد عقود لاعبين بارزين آخرين مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، كلا اللاعبين بإمكانهما التفاوض مع أندية أجنبية الآن، ولكن تشير التقارير إلى رغبة صلاح في البقاء بشرط الحصول على المكافآت المناسبة، وسط اهتمام كبير من أندية أوروبية وسعودية.