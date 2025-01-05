"أقصى شيء يمكننا فعله" .. ليفربول يقدم عرضًا ضخمًا لإقناع أرنولد برفض ريال مدريد

ليفربول لن يقدم أكثر من هذا العرض

قدم نادي ليفربول الإنجليزي عرضًا مغريًا لترينت أليكساندر-أرنولد، ظهيره الأيمن المميز، من أجل إقناعه بالاستمرار مع الريدز، وعدم الموافقة على عرض ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "ميرور" عن أن العرض المقدم من ليفربول لأرنولد قيمته 78 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، وذلك لضمان استمراره في ملعب "أنفيلد".

وأضافت الصحيفة أن العرض يتضمن راتبًا أسبوعيًا يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، وهو مشابه لما قدمه ريال مدريد للاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحصل ترينت على مكافأة توقيع كبيرة إذا اختار الانضمام للنادي الإسباني في الصيف كصفقة انتقال حر.

ليفربول أكد أنه قدم أقصى ما يمكنه لإقناع اللاعب بالبقاء، خاصة مع انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

ريال مدريد أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم الظهير الإنجليزي في يناير الحالي، حتى أنهم مستعدون لدفع 20 مليون جنيه إسترليني للتوقيع معه قبل أن يصبح متاحًا مجانًا في الصيف، ومع ذلك، رفض ليفربول هذا العرض بشكل قاطع نظرًا لأهمية اللاعب في موسم يسعى فيه النادي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأما أرنولد نفسه، فلا يفضل مغادرة الفريق في منتصف الموسم، حيث صرح مؤخرًا: "لقد وقعت على أربعة أو خمسة تمديدات عقد سابقة، ولم يتم التفاوض حولها علنًا، ولن يكون هذا استثناءً".

في الوقت نفسه، يعمل ليفربول على تمديد عقود لاعبين بارزين آخرين مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، كلا اللاعبين بإمكانهما التفاوض مع أندية أجنبية الآن، ولكن تشير التقارير إلى رغبة صلاح في البقاء بشرط الحصول على المكافآت المناسبة، وسط اهتمام كبير من أندية أوروبية وسعودية.