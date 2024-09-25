"لا أصدق قرار الحكم".. مدرب ألافيس غاضب بشدة لعدم طرد نجم ريال مدريد!

مخالفة واضحة في الدقيقة 83..

حقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء، بعد أن واجه مقاومة شجاعة من ديبورتيفو ألافيس في سانتياجو برنابيو.

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تقدم ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، لكنه كان على وشك التعادل، بعدما سجل الزوار هدفين في وقت متأخر لجعل الأمور مشتعلة.

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وكان من الممكن أن يكون الأمر أكثر صعوبة، لو حصل إندريك فيليبي على بطاقة حمراء قبل الأهداف مباشرة، حين اعتدى بالضرب (دون كرة) على أحد لاعبي ألافيس في الدقيقة 83، ليحصل على بطاقة صفراء من قبل الحكم أليخاندرو مونيز رويز.

وتحدث لويس جارسيا بلازا مدرب ألافيس عن الواقعة بعد المباراة، مؤكدًا أنه "لا يصدق أن لاعب ريال مدريد لم يحصل على بطاقة حمراء".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كان يجب طرد إندريك، لقد كانت بطاقة حمراء واضحة، لا أحد يستطيع أن يقول عكس ذلك، كان يجب أن نلعب آخر 10 دقائق ضد 10 لاعبين".

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ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، الذي خاض مباراة أقل.