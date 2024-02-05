برمز تعبيري.. جريزمان يشعل الجدل عقب موقعة الديربي

11 مليون مشاهدة في 10 ساعات!

لم يكتف أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد بدوره داخل الملعب خلال مواجهة ريال مدريد مساء أمس الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وكان الميرنجي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بهدف سجله براهيم دياز في الشوط الأول، إلا أن الأتلتي عاد بتعادل قاتل في الدقيقة 90+3 عن طريق ماركوس يورينتي، في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

وعقب نهاية المباراة، نشر جريزمان رمزًا تعبيريًا ضاحكًا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

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وحصل منشور جريزمان على ما يزيد على 11 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى 12 ألف تعليق خلال نحو 10 ساعات فقط.

وتساءلت صحيفة ماركا الإسبانية عما إذا كان جريزمان يقصد برمزه التعبيري، السخرية من قرارات حكم الديربي سانشيز مارتينيز الذي ألغى هدفًا لسافيتش أم إشارة إلى السعادة بالعودة في الوقت القاتل أمام الملكي؟

وفشل ريال مدريد في الابتعاد بصدارة ترتيب الليجا، إذ رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين عن وصيفه جيرونا، بينما يأتي أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 48 نقطة في المركز الرابع، خلف برشلونة الثالث (50).