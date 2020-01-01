"ريال مدريد السبب في تراجع مستوى دي خيا"

أسطورة مانشستر يونايتد يفسر سبب تراجع مستوى دي خيا

يرى بيتر شمايكل، حارس مانشستر يونايتد، أن ريال مدريد السبب وراء تراجع مستوى دافيد دي خيا حارس الشياطين الحمر الحالي.

وتسبب دي خيا في أخطاء عديد منذ الموسم الماضي، أدت لاستقبال فريقه أهداف كان آخرها بالأمس أمام إيفرتون.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، بالأمس بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ 28 من البريميرليج، وجاء هدف التوفيز بعد خطأ فادح من الحارس الإسباني.

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وقال شمايكل في تصريحات صحفية: "ما يحدث من دي خيا، سببه قلة التركيز، وبالنسبة للأندية الكبيرة فإن طريق الفوز بالبطولات يكون بعدم التخلي عن أي شيء بسهولة"

. وواصل: "في سبع مباريات، تسبب في سبعة أخطاء وخسارة بعض النقاط، وهذا كثير جداً بالنسبة لنادي كبير، يجب أن يخرج دي خيا من تلك الحالة".

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وتابع: "أعتقد أن خيبة أمله في عدم الانتقال إلى ريال مدريد هي السبب في ذلك، شعر بأنه محاصر في الفريق، ومرحلة إعادة بناء الفريق وانعدام الثقة في الدفاع".

وأكمل: "عندما يركز الناس على أدائك، تبدأ في التفكير بالأمر وتعتقد أن هناك مشكلة، وربما يكون هذا هو سبب مشكلة دي خيا".

جدير بالذكر أن الحارس الإسباني صاحب الـ 29 عاماً، هذا الموسم شارك مع الشياطين الحمر في 31 مباراة استقبلت شباكه خلالهم 33 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في تسع مباريات.