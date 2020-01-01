سولشاير: دي خيا الأفضل بالعالم وهذا هو سبب منح القيادة لماجواير

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يتحدث عن وضع دي خيا في الفريق وأسباب منح شارة القيادة لهاري ماجواير.

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالتشكيلة التي يملكه رفقة الشياطين الحمر في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية لسولشاير عبر الموقع الألكتروني للنادي، ومدح خلالها الثنائي ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق وهاري ماجوير حامل شارة القيادة.

وقال سولشاير: "نحن نريد دومًا أن تكون تشكيلة مانشستر يونايتد هي الأفضل، وبالنسبة لي ديفيد دي خيا هو الحارس الأفضل في العالم بكل تأكيد".

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وأضاف عن حارسه المعار لشيفيلد يونايتد: "دين هندرسون مقاتل رائع كذلك هو الحال بالنسبة لسيرجيو روميرو، نريد للفريق أن يكون في أفضل حالاته طوال الوقت".

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وأكمل عن عودة إريك بايلي للمباريات: "لقد غاب لفترة طويلة للغاية وفي الفترة الأخيرة أرقامنا الدفاعية كانت جيدة بوجود ليندلوف وماجواير، بكل تأكيد سيحصل على المزيد من المباريات لكن يجب أن يعود لأفضل مستوياته قبل أن ندفع به بشكل مستمر".

وأنهى تصريحاته: "بالنسبة لي منحت هاري ماجواير شارة القيادة بسبب شخصيته، هو يقوم بذلك الدور بشكل مذهل، وعرفت من اليوم الأول له قدرته على ذلك".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 42 نقطة بعد مرور 28 جولة.