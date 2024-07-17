عملاق الإنجليزي على وشك التوقيع..

يقترب مانشستر يونايتد من حسم التعاقد مع الموهبة الفرنسية ليني يورو مدافع نادي ليل، في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد صراع مع ريال مدريد على ضمه.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن الصحفي الفرنسي الشهير نبيل ديجليت، إن نادي ليل وافق على عرض مانشستر البالغ 50 مليون يورو، مع 12 مليون يورو أخرى كمكافآت محتملة.

ولفت الصحفي الفرنسي إلى أن "العملاق الإنجليزي بات يسبق ريال مدريد بخطوة الآن، ويحاول التوقيع مع اللاعب في أسرع وقت، بعدما نجح في إقناعه بفتح أبواب التفاوض حول راتبه".

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وأوضحت صحيفة "آس" أن "النادي الملكي لم يخرج من السباق بعد، لكنه لا ينوي دفع أكثر من 40 مليون يورو، نظير التعاقد مع صاحب الـ18 عامًا، كما يعوّل على رغبة اللاعب في ارتداء قميص ريال مدريد".

وخاض يورو 44 مباراة مع ليل الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف، علمًا بأن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي في صيف 2025.