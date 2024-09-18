"أجبر الجميع على الصمت"

فاجأ إندريك فيليبي الجميع في الوقت بدل الضائع من مواجهة ريال مدريد وشتوتجارت، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وفي هجمة مرتدة سريعة بالدقيقة الأخيرة من المباراة، بينما كانت النتيجة (2-1) لريال مدريد، اختار إندريك تسديد كرة قوية بقدمه اليسرى هزت الشباك من مسافة 20 متر تقريبًا، بدلًا من التمرير إلى فينيسيوس جونيور أو كيليان مبابي.

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وقال تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد: "إذا لم يسجل لقتلته (يضحك)، لكنه نجح وأجبر الجميع على الصمت، لديه ثقة وتسديدة فائقة القوة. أظهر شخصيته من خلال عدم التمرير".

وسجل إندريك هدفين مع ريال مدريد في 20 دقيقة لعبها حتى الآن بمختلف المسابقات (10 دقائق في الليجا موزعة على 4 مباريات و10 دقائق في دوري أبطال أوروبا، ويريد مواصلة إظهار أنه يستحق المزيد من الفرص.

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وقال صاحب الـ18 عامًا عن هدفه: "مررت كرة أولى إلى فيني، لكن في الثانية كان مبابي وفيني يغيرون مراكزهم، واعتقدت أن الخيار الأفضل هو التسديد على المرمى، وكان هدفًا".