ريال مدريد يحقق أرباحاً قياسية رغم الخروج المبكر من الأبطال

مكاسبة مالية ضخمة للنادي الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قامت تقارير إعلامية بالكشف عن ميزانية ريال مدريد عن الموسم المنصرم، والتي شهدت تحقيقه أرباحاً مادية كبيرة رغم الوداع المبكر لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خرج من دوري الأبطال في دور الستة عشر على يد أياكس الهولندي بعدما خسر في مجموع المباراتين بنتيجة 5-3.

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وذكرت "ماركا" أن أرباح الفريق الملكي بلغت 757.3 مليون يورو، بزيادة 0.8% عن الموسم الذي يسبقه، وأكدت أن الميزانية الجديدة ستعتمد في الجمعية العمومية منتصف سبتمبر.

وأوضح التقرير أن النادي حقق أرباحاً إضافية رغم وداع دوري الأبطال المبكر بسبب النمو المتزايد اقتصادياً للفريق، محققة مكاسب بقيمة 53.7 مليون يورو، دون احتساب عمليات بيع اللاعبين.

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وستشهد الجمعية العمومية أيضاً اعتماد ميزانية فريق السيدات الذي انطلق للمرة الأول هذا الموسم.

ويلعب ريال مدريد هذا الأسبوع أمام فياريال ضمن الجولة الثالثة من فعاليات الليجا الإسبانية.