قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 | ريال مدريد وباريس.. الطريق نحو الرابعة عشر؟

مجموعة سهلة على الورق، ولكنها حافلة بالألغام الداخلية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة في المجموعة الأولى مع باريس سان جيرمان وجلطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي.

خصوم يعرفهم الملكي جيداً خصوصاً أول اثنين، إذ سبق له مواجهتهم جميعاً، والآن يعود زين الدين زيدان بطل الثلاثية المتتالية بين 2016 و2018 لتدريب ناديه من جديد بعد موسم كارثي، فهل سيفعلها؟

على الناحية الأخرى لا يزال باريس يسعى وراء اللقب منذ سنوات، ولهذا تعاقد مع نيمار كمثال واضح بالآونة الأخيرة، ولكنه الآن يعاني مشاكل رغبة البرازيلي في الرحيل، ورغم ذلك على الورق يفترض بنا التكهن بهوية الفريقين الصاعدين.

المواجهات الأقدم التي جمعت بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان حدثت عامي 1993 و1994 في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية على الترتيب.

فاز ريال مدريد في ذهاب الأولى 3-1 ولكنه خسرالإياب 4-1 في كأس الاتحاد. أما في كأس الكؤوس فاز باريس في سانتياجو بيرنابيو 1-0 فيما تعادلا 0-0 على حديقة الأمراء.

في نسخة 2015-2016 تم تصعيد المواجهة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، تعادلا سلبياً في فرنسا فيما فاز الميرينجي في مدريد 1-0.

مرة أخرى قدر للفريقين اللقاء ولكن تلك المرة في 2018 بدور الـ16، حيث فاز الملكي 3-1 في الذهاب و2-1 في الإياب.

المواجهات المباشرة في دوري الأبطال تعكس تفوق ملكي تاريخي بـ3 انتصارات وتعادل، إذ لم يسبق لنادي العاصمة الفوز على الملكي الإسباني في دوري الأبطال، ولكن في إجمالي المسابقات الأوروبية، يملك ريال مدريد 4 انتصارات مقابل انتصارين لباريس وتعادلين.

على الناحية الأخرى التقى الميرينجي ضد جلطة سراي عدة مرات، أولها في السوبر الأوروبي عام 2000، حيث فاز الفريق التركي 2-1 في الوقت الإضافي.

أما في دوري أبطال أوروبا 2001، نجح ريال مدريد في اجتياز تلك العقبة في ربع النهائي، رغم خسارة الذهاب 3-2، إذ قلب النتيجة لفوز بنتيجة 3-0 في العاصمة الإسبانية.

تمر الأعوام ويجدان بعضهما البعض مرة أخرى في نسخة 2013 من دوري الأبطال، وتحديداً في ربع النهائي الذي فاز ريال مدريد في ذهابه 3-0 وخسر إيابه 3-2

في النسخة التالية مباشرةً، التقيا في دور المجموعات ليكتسح الملكي بشكل واضح، إذ فاز 6-1 في تركيا و4-1 في سانتياجو بيرنابيو، ومن غير المتوقع أن يختلف الأمر كثيراً في تلك النسخة إن نجح زيدان في إصلاح بيته.

أخيراً وفي دور الـ16 لنسخة 1977، يملك ريال مدريد جرحاً قديماً على يد كلوب بروج، إذ خسر أمامه 2-0 في الذهاب، وتعادلا سلبياً في الإياب، والآن من المنتظر أن يثأر الميرينجي لتلك الواقعة بعد مرور 42 عاماً على حدوثها.

الأمر كله منوط بالثنائي الأكبر، كون تلك المجموعة تمتلك مرشحان لتحقيق اللقب، فهل يسيرا على الدرب المنتظر أم نشهد أي مفاجأة غير متوقعة؟