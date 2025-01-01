هل يفشل في تسجيله؟.. اهتمام مدريدي بأولمو يهدد برشلونة بحسرة مضاعفة

المصير مجهول..

تتواصل التكهنات بشأن مصير داني أولمو لاعب برشلونة، الذي يسعى لتسجيله في القائمة الرسمية، حتى يتمكن من استكمال مشواره مع الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وتعاقد برشلونة مع أولمو في الصيف الماضي قادمًا من لايبزيج الألماني مقابل نحو 60 مليون يورو، وجرى تسجيله بشكل مؤقت هو وباو فيكتور حتى يناير 2025، حيث تم وضعهما بدلًا من الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي تعرض لإصابة طويلة.

وفي منتصف ليل 31 ديسمبر 2024 (الليلة الماضية)، انتهى الموعد النهائي لرابطة الدوري الإسباني لإضفاء الشرعية على المستندات التي أرسلها نادي برشلونة بشأن بيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب سبوتيفاي كامب نو المستقبلي، والتي بموجبها يتمكن من تسجيل عقد اللاعب.

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ولا يمكن لبرشلونة تسجيل أولمو في فترة الانتقالات الشتوية، حيث لا يجوز تسجيل نفس اللاعب في نفس النادي خلال فترتي انتقالات بموسم واحد، لذا قد يرحل مجانًا، حال فشلت عملية التسجيل.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن أولمو يحظى باهتمام كبير من "باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ وآرسنال ومانشستر سيتي، وكذلك من داخل إسبانيا".

وختمت: "يمتلك ريال مدريد بالفعل العديد من اللاعبين من نوعية (أولمو)، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لأتلتيكو، الذي يفتح عينيه على إمكانية ضم اللاعب الإسباني".