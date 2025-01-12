مستخدماً ألفاظًا بذيئة .. والد نجم مايوركا يهاجم الجمهور السعودي بعد ادعاءات زوجة داني رودريجيز

تصريحات غاضبة من والد لاعب وسط الفريق الإسباني

خرج كيكي داردر والد لاعب وسط مايوركا، سيرجي داردر، بتصريحات هي الأعنف والأكثر غضبًا حول أزمة جمهور الفريق الإسباني في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة خلال مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

مايوركا خسر أمام ريال مدريد 3-0 ولكن نجومه وجمهوره لم يتحدثوا عن المباراة بقدر حديثهم عن المضايقات التي تعرض لها المشجعين وخاصة عوائل اللاعبين خلال حضورهم اللقاء في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

كانت كريستينا بالافرا، زوجة داني رودريجيز لاعب الفريق، قد ادعت تعرضها للعديد من المضايقات هي وبعض المشجعين لريال مايوركا بعد انتهاء المباراة، ووجدت صعوبة كبيرة في الخروج بأمان من المدرجات.

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سيرجي داردر انفجر غضبًا خلال حديثه لقناة "IB3"، حيث وصف بعض الجمهور السعودي بألفاظ بذيئة وأكد أنهم كانوا في الملعب دون حماية حقيقية لمدة 15-20 دقيقة على الأقل.

وأضاف "كان حصارًا من أشخاص غير عقلانيين يُطالبون بالاحترام فيما بعد، لقد أذلونا وتحرشوا بالنساء وأظهروا الكثير من نقص الاحترام تجاهنا، حاولوا التقاط الصور لنا باستمرار وتحرشوا بالنساء. أنا شخصيًا لم أكن خائفًا لكن لا أحد يعلم ما الذي يُمكن قد يحدث. النساء كانت خائفة بالفعل، لقد كانت 15-20 دقيقة طويلة دون حماية".

يُشار إلى أن ريال مدريد سيُواجه برشلونة مساء اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني.