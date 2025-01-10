فيديو | لمس وصور بدون إذن .. زوجة لاعب مايوركا تروي معاناتها بعد الخسارة من ريال مدريد

شهادة أخرى من بعض المشجعين

استنكرت كريستينا بالافرا، زوجة داني رودريجيز لاعب ريال مايوركا، المضايقات التي تعرضت لها وقطاع كبير من جماهير الفريق في ختام مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

المواجهة التي أقيمت أمس، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الرياضية، انتهت بفوز ريال بثلاثية نظيفة سجلها جود بيلينجهام ورودريجو ومارتن فالينت "في مرماه".

كريستينا قالت إنها تعرض للعديد من المضايقات هي وبعض المشجعين لريال مايوركا بعد انتهاء المباراة، ووجدت صعوبة كبيرة في الخروج بأمان من المدرجات.

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وفي مقابلة مع " Esports IB3" قالت ناتالي زوجة لاعب آخر وهو دومينيك جريف :"مغادرة المدرجات كانت معقدة بعض الشيء، ذهبنا مع الأطفال بدون أمن، وبعدها بدأ الأشخاص من هذا البلد الاقتراب منا لالتقاط الصور وكانوا يضايقوننا كثيرًا".

وأضافت:"شعرنا بأننا في غير مكاننا قليلًا لأنه لم يكن هناك من يحمينا، البداية كانت سيئة للغاية، ذهبنا في البداية كمجموعة من المنظمة المسؤولة، ولكن لم نتمكن من فعل أي شيء آخر".

وفي سياق متصل تحدث برنامج "El Partidazo de COPE" مع بعض المشجعين، والذين أكدوا معاناتهم من مضايقات مختلفة، مثل عدم الاعتناء بهم أو حصولهم على التأمين الكافي.

وأشار أحد المشجعين إلى قيام البعض بالسخرية منهم في المدرجات ومضايقتهم وإزعاجهم، وتعرضهم للتوبيخ من مئات الأشخاص والالتقاط الصور لهم دون إذن، بالإضافة إلى تعرض بعض النساء للمس والتحرش.

جدير بالذكر أن فوز ريال على مايوركا جعله يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، ليلعب أمام غريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد القادم لتحديد الطرف الفائز باللقب.