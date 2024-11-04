"لهذا السبب لا أحتفل بأهدافي" .. رياض محرز يرمي بالكرة في ملعب الأهلي مرة أخرى ردًا على الانتقادات

الجزائري يتحدث بعد ثنائيته في مرمى الشرطة..

يبدو أن الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، قرر اعتماد طريقة "رمي الكرة في ملعب آخر"، للرد على كم الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا، ما بين زملائه اللاعبين ومسؤولي النادي ولجنة الاستقطابات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين!

الجزائري قاد الراقي اليوم الإثنين، للفوز أمام الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز محرز الهدفين الرابع والخامس في اللقاء بعد مؤتمر صحفي عقده أمس قبل المباراة، أوضح خلاله "يجب ألا ننسى بأنني جزء من المنظومة .. وعندما تكون المنظومة حاضرة سأظهر بشكل أفضل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رياض جدد حديثه بتلك الطريقة الليلة عقب انتهاء المباراة، ملقيًا الكرة بشأن تألقه في ملعب زملائه..

وقال محرز خلال تصريحاته لقنوات "الكاس" القطرية: "الحمد لله، مشوارنا في دوري الأبطال جيد؛ في أربع مباريات .. ثلاثة أهداف وثلاثة أهداف صنعتها، إنه أمر جيد، أنا أتحسن وأصبح أكثر جاهزية، أتدرب كثيرًا".

وأضاف: "أنا جزء من الفريق، وعندما يلعب الفريق جيدًا كما فعل اليوم، أستطيع أن أقدم نفسي بشكل أفضل، لذا نحتاج للعب بهذا الشكل للفوز في المزيد من المباريات ومحاولة صنع الفارق".

الجزائري اختتم: "لم أحتفل بأهدافي بشكل كبير، لأنه يجب أن يكون إحرازي للأهداف طبيعي، ولا أريد أن أكون سعيدًا جدًا بذلك، يجب عليّ مواصلة الأمر، لأنه لا يزال هناك الكثير من العمل".

يذكر أن بهذا الفوز ارتفع رصيد الراقي للنقطة 12 "العلامة الكاملة" ليتصدر جدول ترتيب مجموعة الغرب مقتسمًا إياها مع الهلال السعودي، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطتين فقط في المركز العاشر.