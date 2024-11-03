"لم أعد كما كنت في مانشستر سيتي" .. رياض محرز ينفجر من جديد: الأهلي غير متزن ولا يمتلك اللاعبين المناسبين!

نجم الأهلي يتحدث عن الانتقادات وتذبذب نتائج الراقي في دوري روشن..

رغم أن الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، قليل الحديث في الأساس إلا أن كم الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، جعلته يضطر للخروج لتوضيح بعض الأمور للرأي العام، مع التزامه في الوقت نفسه بأسلوبه الهادئ والحديث العقلاني.

الجزائري يستعد مع الراقي لمواجهة الشرطة العراقي غدًا الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال النخبة الآسيوية.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أعاد محارب الصحراء حديثه السابق عن عدم دعم ناديه بالصفقات المطلوبة، واصفًا إياه بالفريق غير المتزن، مدافعًا عن نفسه في الوقت نفسه..

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وقال محرز بشأن تحقيق فريقه العلامة الكاملة "3 انتصارات" في البطولة القارية على عكس تذبذب النتائج على المستوى المحلي: "لا أعلم كيف أشرح ذلك، ولكن في بطولة آسيا ربما البداية الجيدة منحتنا الاستمرارية، في الدوري بعض المباريات كنا نستحق الفوز ولكن نخسر هذا الأمر ربما يفقدك الثقة".

وأضاف: "كما قال المدرب (ماتياس يايسله) لدينا فريق غير متزن وقد لا نملك اللاعبين المناسبين في كل مركز والبعض غير معتاد للعب بشكل مستمر".

وبشأن الانتقادات لمستواه البدني (زيادة وزنه) وهو ما انعكس على مستواه الفني، أجاب رياض مستغربًا: "رقميًا الموسم الماضي كان لدي الكثير من المساهمات في التسجيل والصناعة، ويجب ألا ننسى بأنني جزء من المنظومة وعندما تكون المنظومة حاضرة سأظهر بشكل أفضل".

واختتم: "أنا لست اللاعب الذي يستطيع مراوغة 6 لاعبين، ودائمًا في كل مكان يتم الحديث عن ذلك، حضرت إلى هنا بظروف مختلفة وبيئة مختلفة وأنا مدرك بأني لست اللاعب الذي حضر من مانشستر سيتي ولكن أنا هنا لأعطي الإضافة".

يذكر أن الراقي يقتسم صدارة مجموعة "الغرب" في البطولة الآسيوية مع الهلال برصيد تسع نقاط لكل منهما، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.

أما في دوري روشن السعودي، فيحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات فقط، والتعادل في مباراتين، فيما خسر أربعة لقاءات أخرى.

بينما ودعت كتيبة المدرب ماتياس يايسله بطولتي كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي على يد الهلال، وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32 على يد الجندل؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، في مفاجأة من العيار الثقيل.