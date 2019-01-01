روي كين: غياب صلاح لن يؤثر على ليفربول

روي كين نجم مانشستر يونايتد المعتزل يؤكد أن غياب المصري محمد صلاح عن مواجهة الشياطين الحمر أمام ليفربول لن يؤثر على الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد روي كين نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل أن غياب اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن مواجهة الشياطين الحمر والريدز لن يكون له التأثير الكبير المتوقع.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ستار" على لسانه خلال تحليله للمباراة وأكد خلالها أن مانشستر يونايتد هو الذي يعاني من ضغوطات أكبر في تلك المواجهة.

وقال كين: "دومًا الأندية الكبيرة تعاني من الضغط على ملعبها بالأخص لو أرادوا الحفاظ على الاستحواذ خلال المباراة، لكن مانشستر يونايتد سيترك الكرة وسيلعب على الهجمات المرتدة".

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وأضاف: "بالرغم أن كل شيء يشير لفوز مريح بالنسبة لليفربول لكن كرة القدم لا تسير بذلك الشكل البسيط، هي لعبة تستطيع أن تكون خادعة في بعض الأحيان".

وأكمل: "غياب صلاح صعب ووجود أوريجي بديلًا له هو نقص في الجودة لدى ليفربول بكل تأكيد لكنه لن يؤثر في الفريق كونه سجل أهدافًا هامة للفريق في فترات صعبة، هكذا تعرف اللاعبين الكبار".

جدير بالذكر أن الشوط الأول من المباراة كان قد انتهى بتقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ ٣٦ من عمر اللقاء.