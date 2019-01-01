الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد وليفربول.. هل لمست الكرة يد ساديو ماني؟

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هل لمست الكرة يد السنغالي ساديو ماني في مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول حالة جدلية عندما قرر حكم اللقاء مارتن أتكينسون أن يلغي هدفًا للنجم السنغالي ساديو ماني هداف الريدز.

جاء هذا في الدقيقة الـ ٤٥ والأخيرة من عمر الشوط الأول عندما وجد ماني نفسه بجوار لينديلوف وأمام مرمى الإسباني ديفيد دي خيا والكرة معه وأودعها هدفًا.

قرر الحكم  في البداية أن يمنح ليفربول الهدف بشكل مباشر قبل أن يعود للإعادة التلفزيونية التي كانت سببًا في إلغاء الهدف فورًا ودون الكثير من التفكير في غرفة المراجعة.

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ربما لم يتعمد النجم السنغالي أن يلمس الكرة بيده لكنها لامستها بكل تأكيد بحسب ما أظهرت العدسات الناقلة للمباراة، حيث قام بعدها بالمرور بالكرة من المدافع السويدي وأودعها في شباك دي خيا.

وكانت المباراة قد شهدت حالة أخرى مثيرة للجدل عندما قرر أتكينسون أن يراجع هدف مانشستر يونايتد الذي سجله قبلها بدقائق بعد تدخل على أوريجي في وسط ملعب الشياطين الحمر، لكنه قرر منح أصحاب الأرض الهدف على أي حال.

 

جدير بالذكر أن الشوط الأول من المباراة كان قد انتهى بتقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ ٣٦ من عمر اللقاء.

 

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