روني يكشف موعد الاعتزال وأمنية العودة لمانشستر يونايتد

واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق يؤكد أنه يسعى لإنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية ويريد العودة لإنجلترا.

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أكد واين روني نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أنه سينهي مسيرته في الولايات المتحدة سواء بنهاية الموسم الجاري أو فيما بعد ذلك.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روني وأكد خلالها أنه لا يزال يشعر بقدرته على لعب كرة القدم، لكنه لن ينضم لنادي جديد.

✨هذه ثاني مرة يلتقي فيها فريقان إنجليزيان في مباراة نهائية في الدوري الأوروبي / دوري أبطال أوروبا بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي في عام 2008. pic.twitter.com/GboEfxGIIf — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ مايو ٢٠١٩

وقال روني: "أشعر أنني بخير في الوقت الحالي، لا يزال لدي عامين هنا لكن في نهاية هذا العام سأرى إذا ما كنت سأستمر في اللعب أم لا".

وأضاف: "لقد قررت أن أنهي مسيرتي الكروية هنا، بعد ذلك سأرى ما الذي سيحدث في المستقبل، ربما أتلقى عروضًا لشيء آخر غير لعب كرة القدم".

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وأكمل: "عندما أنهي مسيرتي أنوي أن أعمل بشكل مباشر في التدريب، في أي مستوى، سنرى ما هي الفرص المتاحة حينما يحين الوقت، وسأحب أن يكون عملي في مانشستر يونايتد أو إيفرتون".

جدير بالذكر أن روني كان قد انضم لصفوف دي سي يونايتد في الصيف الماضي وسجل ثمانية أهداف في هذا الموسم من 15 مشاركة له.



