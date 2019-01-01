بيرلو يتوقع عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

أندريا بيرلو يتخدث عن عودة محتملة لنجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد ويشيد بتشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

فتح أسطورة كرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو الباب أمام احتمالية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ريال مدريد الذي قضى فيه 9 مواسم تاريخية.

وفي لقاء أجراه أندريا بيرلو تم سؤاله عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، أو في مرحلة ما بعد يوفنتوس للاعب الذي يبلغ من العمر 34 عامًا.

وقال بيرلو: "عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد؟ لا أعرف، ربما يكون خيارًا مستبعدًا الآن ولكنه من الممكن أن يحدث مع الوقت، لا شيء مضمون في كرة القدم"

وأضاف: "من الممكن أن يقضي رونالدو موسمين أو ثلاثة في يوفنتوس ومن ثم يقرر الذهاب إلى الدوري الأمريكي أو الدوري الصيني"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وتابع: "وربما يقرر استكمال رحلته في أوروبا ويجد في فريقه السابق مانشستر يونايتد ملاذًا لاستمراره في الملاعب الأوروبية لفترة إضافية"

وحول نادي تشيلسي قال بيرلو: "لقد قاموا بعمل رائع خلال هذا الموسم واستحق ماوريسيو ساري الإشادة التي تلقاها بعدما قدم عملًا جيدًا"

وأضاف: "لقد كنت قريبًا من الانضمام إلى تشيلسي إبان تواجد كارلو أنشيلوتي هناك، ولكن التفاصيل حول الصفقة هل من عطلت ذلك"

وتابع: "لقد كنت أبلغ 30 عامًا حينها، وبعد انتهاء قصة تشيلسي طلبني يوفنتوس، ووجدت هنا ما يجعلني أوافق على العرض بدون تفكير طويل"

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يذكر أن أندريا بيرلو قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم المنصرم، بعد رحلة حافلة بالألقاب والتتويجات بقميص يوفنتوس وميلان وإنتر.