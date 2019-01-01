روني يُطالب لاعبي ديربي كاونتي باعتباره "عاديًا"

تصريحات متواضعة للغاية من الفتى الذهبي..

أعرب واين روني، لاعب ديربي كاونتي، عن آماله في أن يتخلى زملاؤه الجدد عن أي تصورات مسبقة لديهم عنه، وبالتبعية يتعاملون معه مثله مثل أي لاعب آخر في صفوف الفريق.

وكان روني قد أنهى رحلته في الدوري الأمريكي وقرر العودة من جديد إلى إنجلترا من بوابة ديربي كاونتي كمدرب مساعد ولاعب في آن واحد، لكنه لن يتمكن من اللعب حتى بداية يناير المقبل.

لاعب مانشستر يونايتد الأسبق لديه تاريخ طويل وكبير في الكرة الإنجليزية، حيث أحرز 16 لقبًا إلى جانب كونه الهداف التاريخي للمانيو والمنتخب الإنجليزي.

الفتى الذهبي في تصريحات للصحافة قال "أنا شخص آخر، لقد لعبت في مستوى عالٍ والذي ربما لم يلعب به أحد في فريقنا الحالي.".

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كما أضاف "لكنني أعتقد وأنه بمجرد أن يتعرف اللاعبون عليّ وأن يروا كيف أنني جزء من الفريق، فكل تصوراتهم عني سوف تنتهي وسوف يرون ما أنا عليه حقًا، رجل عادي وفقط واحد من ضمن زملائهم في الفريق.".

وأتم "من الواضح أنني محبط لأنني أتمرن ولكن ليس من المصرح لي أن ألعب بعد، أنت تعرف كيف أن الأمر صعبًا حقًا، فأنا مستعد تمامًا وحافظت على لياقتي البدنية منذ أن تركت أمريكا، لو أنه مصرح لي باللعب غدًا لكنت لعبت، أنا جاهز تمامًا.".

الجدير بالذكر أن ديربي كاونتي يلعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" ويحتل المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، وقد كان في الموسم الماضي رفقة فرانك لامبارد، قريبًا من التأهل للبريميرليج لولا الهزيمة في نهائي الملحق من أستون فيلا.