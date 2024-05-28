روني يتجاهل رونالدو لصالح "الموهوب" ميسي.. ويكشف أمنية حول زيدان!

ماذا قال النجم الإنجليزي؟

تجاهل النجم الإنجليزي واين روني، زميله السابق في مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حين سُئل أن أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق.

وقال روني، في تصريحات لـ" Sky Bet ": "أعتقد أن ليونيل ميسي هو الأفضل على الإطلاق، أتعرض للكثير من الانتقادات بسبب هذا، يبدو الأمر كما لو أنه «كيف يمكنك أن تقول ميسي، إنه رونالدو زميلك»".

وأضاف: "أفهم أن الناس يمكن أن يقولوا ميسي، ويمكن أن يقولوا رونالدو، كلاهما لا يصدق، وربما أفضل ثنائي لعب كرة القدم على الإطلاق، لكن بالنسبة لي ميسي لديه "الإبداع والموهبة"، وهو ما أحبه في اللاعب، لذلك هذا هو السبب".

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وعن اللاعب الذي كان يتمنى لو تواجد إلى جانبه، قال روني: "أتمنى لو لعبت مع زين الدين زيدان، كم كان جيدا، ميسي هو الأفضل على الإطلاق، ولكن اللعب مع زيدان سيكون أمرًا رائعا، إنه رائع وهادئ ويلعب بكلتا قدميه والأهداف والتمريرات الحاسمة".

ويعد روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، حيث كوّن مع رونالدو ثنائيًا هجوميًا مذهلا لمدة 5 سنوات، وتوّجا معًا بكل الألقاب الممكنة تحت قيادة السير أليس فيرجسون.